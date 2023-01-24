DEEP INSIDE/GHT. НОВОЕ НАЧАЛО Иммерсивный мультидисциплинарный зрелищный проект C 24 января ЦСИ М'АРС запускает обновлённую версию иммерсивного мультидисциплинарного выставочного проекта DEEP INSIDE/GHT. Сохраняя неизменной концепцию тотального погружения в смыслы, выставка полностью меняет навигацию, дополняется новыми разделами и арт-объектами-инструментами, помогающими пробудить внутреннюю энергию, вдохновение и открыть безграничные возможности. Создательница особого вида искусства – Искусства осознанности – Мария Луттик @staytrue_guys (Luttik Mariya) представит новый контент в рамках известного проекта-путешествия зрителя к самому себе. Купить билет

Мистический мир DEEP INSIDE/GHT, где совмещаются живопись, инсталляции, частотный stereo sound design, видеоарт, интерактивные проекции, VR и AR, а также натуральные психоактивные ароматы, – становится ещё объемнее и доступнее для зрителя.

В канву художественного диалога о СЧАСТЬЕ, ЛЮБВИ и СВОБОДЕ автор вписывает новые важнейшие главы.

Выставка стартует с раздела НАЧАЛО, с панно, собранного из бегущих фигур мужчин, женщин и детей, сердца которых зажигаются светодиоидами. Символика арт-объекта – души стремятся в материальный мир, где каждый из этой общности ещё до рождения имеет связь с Высшим разумом и со своими предшественниками. Человек – это уникальное Я, и ещё – неотделимая часть единого целого.

Глядя на панно с космическим ныряльщиком, который летит в воплощённый мир, можно проследить путь души. Зритель прочувствует волнующий этап полного обнуления и вхождения в свою новую оболочку.

Раздел ПРЕДНАЗНАЧЕНИE открывается эмоциональным эпизодом – проекцией бесконечной толпы, идущей навстречу. Эти люди что-то шепчут зрителю, которому предстоит остановиться, заглянуть вглубь себя и ответить на вопросы: кто я, где я сейчас, чего я хочу?

Наряду с новыми концептуальными инсталляциями в проекте появится особенный аудиоконтент – звуковые ванны, в которые вписана частота гамма-ритма, активизирующая связь человека с высшими силами Вселенной.

Выставка, воздействующая на все органы чувств, позволит наполниться энергией, почувствовать контакт с Мирозданием и сердцем принять истины-паттерны, данные человечеству в наследство.

DEEP INSIDE/GHT – это островок покоя и уединения, место силы, восполнения естественного ресурса и укрепления внутренних опор. Проект подарит опыт взаимодействия со своим духовным началом и чувство свободы от страха и тревоги.

«Мой проект можно воспринимать как попытку выйти за пределы линейного познания мира и научиться видеть глубже, увидеть больше. И научиться смотреть сердцем, ведь главного глазами не увидать».

(с) художник-визионер Мария Луттик

Уважаемые посетители! Для комфортного посещения зрелищного проекта рекомендуем брать с собой наушники, для прослушивания аудиогида.

Вход для детей до 3 лет бесплатный, билет для детей от 3 до 6 лет со скидкой 50% по промокоду KIDS. ВНИМАНИЕ! Билеты, купленные по льготной цене, требуют подтверждения соответствующими документами при посещении проекта.

Информация по покупке билетов льготной категорией граждан ЗДЕСЬ





Возврат денежных средств менее чем за 3 дня до даты выставки или после наступления даты выставки, указанной в билете, не осуществляется согласно 193-ФЗ «О внесении изменений в закон Российской Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о культуре». Перенос визита возможен не позднее, чем в дату выставки, указанную в билете, и осуществляется по номеру +7 (495) 623-66-90 или +7 (985) 128-48-91.